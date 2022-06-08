На переговорах о коридоре для грузов из Украины — обсуждение пути через Лаздияй

«Мы поддерживаем предложение Польши о продлении этого транспортного коридора до Литвы», — сказал замминистра после обсуждения ситуации с министром инфраструктуры Польши Анджеем Адамчиком.

«Одной из таких возможностей является развитие дороги через Лаздияй, что позволит создать два стратегических соединения через литовско-польскую границу, укрепить логистические цепочки и военную мобильность», — сказал он.

По словам замминистра, альтернативное сообщение может идти из Белостока через Августав и Лаздияй, далее к ответвлению Северо-Балтийского морского коридора, соединяющего Вильнюс, Каунас и Клайпеду, а далее на север — в Латвию и Эстонию.

Этот маршрут должен быть интегрирован в трансъевропейскую транспортную сеть TEN-T и адаптирован для военной мобильности.

Руководители министерств Литвы и Польши сошлись во мнении о необходимости срочных действий, чтобы помочь Украине экспортировать сельскохозяйственную и другую продукцию в порты Литвы и Латвии через Польшу. Цель состоит в том, чтобы создать коридоры, по которым товары перевозятся с минимальным контролем в рамках ускоренных таможенных процедур.

*Использование информации информационного агентства BNS в средствах массовой информации и на сайтах без письменного согласия UAB «BNS» запрещено