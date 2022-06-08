На переговорах о коридоре для грузов из Украины — обсуждение пути через Лаздияй

Литва и Польша ведут переговоры о дополнительных транспортных сообщениях и коридоре для перевозки украинских грузов в порты Балтии, и одним из таких соединений может стать развитие пути через литовский Лаздияй, сообщает Министерство коммуникаций и транспорта Литвы.
По словам заместителя министра Юлюса Скачкаускаса, коридор Север-Юг, соединяющий Балтийское, Черное и Эгейское моря, очень важен и должен быть мультимодальным, соединяющим как автомобильные, так и железные дороги с колеей европейского стандарта.
«Мы поддерживаем предложение Польши о продлении этого транспортного коридора до Литвы», — сказал замминистра после обсуждения ситуации с министром инфраструктуры Польши Анджеем Адамчиком.
«Одной из таких возможностей является развитие дороги через Лаздияй, что позволит создать два стратегических соединения через литовско-польскую границу, укрепить логистические цепочки и военную мобильность», — сказал он.
По словам замминистра, альтернативное сообщение может идти из Белостока через Августав и Лаздияй, далее к ответвлению Северо-Балтийского морского коридора, соединяющего Вильнюс, Каунас и Клайпеду, а далее на север — в Латвию и Эстонию.
Этот маршрут должен быть интегрирован в трансъевропейскую транспортную сеть TEN-T и адаптирован для военной мобильности.
Руководители министерств Литвы и Польши сошлись во мнении о необходимости срочных действий, чтобы помочь Украине экспортировать сельскохозяйственную и другую продукцию в порты Литвы и Латвии через Польшу. Цель состоит в том, чтобы создать коридоры, по которым товары перевозятся с минимальным контролем в рамках ускоренных таможенных процедур.
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