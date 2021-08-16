На первое место в рейтингах вырвались социал-демократы

Глава компании Vilmorus Владас Гайдис сказал BNS, что лидерство социал-демократов может быть связана с избранием нового лидера — Вилии Блинкявичюте, а также с тем, что эту политическую силу невозможно связать с имеющими отрицательный оттенок событиями.

На четвертом месте осталась Партия труда (5,9%) (в июне — 5,2%), за Союз либералов — 5,5% (в июне — 6%), за Партию свободы — 3% (в мае — 2,9%).

Еще 17% опрошенных заявили, что не знают, за кого голосовали бы, а 14,5% — не планируют голосовать.

Репрезентативный опрос населения 29 июля — 5 августа провела компания социологических и рыночных исследований Vilmorus по заказу газеты Lietuvos rytas, было опрошено 1 тыс. человек.