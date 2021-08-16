На первое место в рейтингах вырвались социал-демократы

На первом месте в рейтинге партий оказались социал-демократы, которые вытеснили «аграриев», а третье место сохранили правящие консерваторы, показали данные опроса, проведенного по заказу газеты Lietuvos rytas компанией Vilmorus.
По данным опроса, если бы выборы в сейм проходили в это воскресенье, то за социал-демократов проголосовали бы 15,9% избирателей, за Союз «аграриев» и «зеленых» — 15,6%, за правящих консерваторов — 13,1%.
В июне за социал-демократов голосовали бы 13,3%, за «аграриев» – 15,1%, а за консерваторов – 11,8%.
Глава компании Vilmorus Владас Гайдис сказал BNS, что лидерство социал-демократов может быть связана с избранием нового лидера — Вилии Блинкявичюте, а также с тем, что эту политическую силу невозможно связать с имеющими отрицательный оттенок событиями.
На четвертом месте осталась Партия труда (5,9%) (в июне — 5,2%), за Союз либералов — 5,5% (в июне — 6%), за Партию свободы — 3% (в мае — 2,9%).
Еще 17% опрошенных заявили, что не знают, за кого голосовали бы, а 14,5% — не планируют голосовать.
Репрезентативный опрос населения 29 июля — 5 августа провела компания социологических и рыночных исследований Vilmorus по заказу газеты Lietuvos rytas, было опрошено 1 тыс. человек.