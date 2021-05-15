На первом блоке закрытой Игналинской АЭС не осталось ядерного топлива

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На первом блоке не работающей Игналинской АЭС (ИАСЭ) в Литве не осталось поврежденного отработанного ядерного топлива. Во вторник во временное хранилище был доставлен последний контейнер с этим топливом, сообщила станция.

Обработка поврежденного топлива в блоке началась осенью прошлого года. На минувшей неделе ИАЭС сообщила, что работы начаты и на втором блоке, их планируется завершить к октябрю следующего года.

В феврале со второго блока во временное хранилище были доставлены последние кассеты не поврежденного отработанного топлива. С первого блока все неповрежденное топливо было вывезено в августе прошлого года.

Повреждённое топливо – это сборки отработавшего ядерного топлива, которые во время их нахождения в реакторе были деформированы или приобрели дефекты оболочки. Работы по извлечению поврежденного топлива в Литве являются уникальными, они были осуществлены впервые на АЭС с реакторами РБМК.

Первый действовавший на ИАЭС российский реактор типа РМБК-1500 отключен в конце 2004 года, второй — в конце 2009 года. Работы по закрытию ИАЭС будут проводиться до 2038 года.