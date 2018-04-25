На первую плавпрактику – под всеми парусами

Фото Витаутаса Пашинскаса

Сегодня учебный процесс для студентов Литовского высшего морского училища, как и для всего студенчества страны, организован из-за коронавируса в удаленном режиме. Но мечта первокурсников выйти в мае-июне в плавательную практику на знаменитом паруснике «Brabander» все еще теплится.

Убедиться в выборе, пока не поздно

Эту мечту подогревают восторженные рассказы тех счастливчиков из числа первокурсников, кому повезло выйти в открытое море на паруснике еще в сентябре прошлого года.

«Обычно на первую плавательную практику студенты нашего вуза отправляются после окончания второго курса. И очень обидно бывает и жалко потерянных двух лет учебы, если кто-то из ребят только тогда вдруг понимает, что профессия моряка не для него. Поэтому очень важно и полезно познакомить их с морем как можно раньше. Плавпрактику для первокурсников мы организовали впервые, она прошла успешно и отныне станет для них обязательной», — рассказал директор Литовского высшего морского училища (ЛВМУ) морской капитан Вацлав Станкевич – инициатор этой идеи.

В морских учебных заведениях в былые времена плавпрактика для первокурсников тоже была обязательной и называлась «практикой оморячивания». Сегодня для большинства морских вузов это уже редкость, потому что дело весьма затратное, требующее больших организационных усилий. Надо позаботиться о питании, медикаментах, спасательных средствах, о страховых полисах для практикантов и о многом другом, но главная проблема – наличие учебного судна. У Клайпедского мореходного училища, как прежде называлось ЛВМУ, когда-то было свое учебное судно – баркентина «Меридианас», на которой «оморячивание» прошли сотни курсантов. Теперь «Меридианас» стоит на вечном приколе на реке Дане и является главным морским символом Клайпеды.

Но таким учебным судном располагает Клайпедский университет, который приобрел парусник «Brabander» в Нидерландах в 2006 году для научно-исследовательской работы. Ректорат с энтузиазмом воспринял идею администрации ЛВМУ использовать парусник как учебное судно на основе заключенного договора.

Двухмачтовая шхуна «Brabander» длиной 36 м и шириной 6,1 м построена в Нидерландах в 1977 году. Общая площадь парусов – 440 кв.м. Парусник может развивать скорость до 8 узлов с дизельным двигателем и до 14 узлов под парусами. Он оснащен современным навигационным оборудованием и связью. Вместе с минимальным экипажем 4 человека может брать на борт до 30 человек. На приобретение этого учебно-исследовательского судна Евросоюз выделил 1 миллион литов. «Brabander» нередко выходит в море в научные экспедиции, единственный из гражданских судов участвовал в учениях НАТО. Он по традиции возглавляет ежегодный парад судов в Клайпеде и непременный участник всех Праздников моря, а также морских фестивалей в странах Балтии. Парусник не раз успешно выступал в международной парусной регате «The Tall Ships Races». Бессменным капитаном шхуны с 2006 года является яхтенный капитан Валдемарас Визбарас.

Учились ходить по палубе в шторм

На первой плавпрактике осенью побывали около полусотни студентов – будущих штурманов и механиков. Успели сделать пять трехсуточных рейсов группами по 10-11 человек. А потом погода испортилась, море заштормило, и для остальных «оморячивание» отложили до весны.

Руководил плавпрактикой Витаутас Пашинскас, 16 лет работавший на гидрологическом судне, а ныне преподающий в ЛВМУ дисциплину «Судовое оборудование».

«Для большинства студентов это был первый выход в открытое море. Это был вызов и им, и мне как руководителю, да и всему училищу, поскольку это новая волна, новый взгляд на учебный процесс. Никакая лекция о море и морской профессии не сравнится с тем, что на самом деле испытывает моряк, вдыхая запах моря. Интересно было наблюдать, как ребята менялись, взрослели на глазах, становились собраннее, ответственнее. Порадовало, что почти все утвердились в своем выборе профессии моряка, а кто-то вовремя понял, что море не для него. Но таких было один-два человека», — поделился впечатлениями В.Пашинскас.

И еще, как особо отметил он, ему и практикантам повезло с доброжелательным экипажем парусника и капитаном, оказавшимися прекрасными наставниками. Они вместе проводили инструктаж студентов, помогали стоять на вахте у штурвала, учили передвигаться по палубе в шторм, осваивать такелажные работы.

Те группы студентов, которые плыли в Польшу, побывали в Морском музее Гданьска, оставившем неизгладимое впечатление (но сказали, что наш Морской музей интереснее). Другие посетили Лиепаю, побывали в гостях у студентов Лиепайского морского колледжа (и признали, что учебная база ЛВМУ намного современнее и богаче).

Впечатления первокурсников

У Павла Ивенченко родители моряки, и особых раздумий при выборе профессии у него не было. Но все-таки хотелось проверить себя.

«Это был хороший опыт. На небольшом парусном судне лучше чувствуешь море и можешь быстро понять, дано это тебе или нет. Я в своем выборе не разочаровался. Даже морской болезнью не страдал, хотя качка была ощутимая. Путь до Гданьска прошли нормально, поскольку шли по течению. Интересно было заходить в порт и швартоваться при сильном тумане. Я забрался на 28-метровую грот-мачту и сверху смотрел на город. Очень красиво было. А самое яркое впечатление, это когда мы входили в Клайпедский порт при 6-балльном шторме. Испугаться никто не успел – надо было быстро убрать паруса, а канаты скользкие, тяжелые. Но справились без суеты, работали слаженно, помогали друг другу. Меня потом еще полтора дня на берегу качало, будто я в море. В общем, было здорово!», — рассказал Павел.

Орестас Ашмонтас, можно сказать, бывалый моряк. Перед поступлением 9 месяцев ходил в море матросом. А профессию судоводителя выбрал еще в школе.

«Прошло почти полгода с плавпрактики, но как будто это было вчера. Плавание на паруснике оставляет более острые впечатления, чем на большом судне, где и качка порой не ощущается. Нам повезло с погодой, когда шли в Лиепаю. Полный штиль. Туда шли под полными парусами, обратно – с одним. Интересно было ими управлять. Нам организовали экскурсию по Лиепае – центр города уютный и чистый, дома ухоженные, — поделился впечатлениями Орестас. — Учиться мне интересно, а по окончании хочу работать на газовозах, там хорошие зарплаты».

Илья Киржнер тоже решил идти по стопам отца-капитана, 30 лет отдавшего морю.

«Я впервые был на паруснике и впервые в открытом море. У нас хорошая группа подобралась. Шутили, смеялись, подбадривали друг друга. Я стоял вахте с 12 ночи до 4 утра. Это незабываемое ощущение – стоять у штурвала в 5-балльный шторм и чувствовать, как судно подчиняется тебе, преодолевая волны. Испытываешь настоящий подъем духа. Товарищи твои спят, и ты ответственен за их покой и безопасность. Я долго буду это помнить», — признался Илья.

Ругиле Браслаускайте, единственная девушка на первом курсе, не почувствовала себя белой вороной в компании парней. Выполняла все работы наравне с ними и снисхождения не признавала. А как иначе, раз выбрала такую необычную для женщины профессию. Родители дали необычное имя, она выбрала необычную судьбу. Впрочем, дед и отец, оба моряки, ее выбор одобрили, мама тоже радовалась, когда она поступила в морской вуз на судоводительское отделение.

«Я в море была, когда плыла на пароме в качестве пассажира. Парусник – совсем другое дело. Много полезного узнала о такелаже и судовом оборудовании. Интересно было швартоваться в Лиепае. Все это мне очень пригодится в дальнейшем. У нас была хорошая, дружная команда. После плавпрактики я еще сильнее укрепилась в правильности своего выбора и, надеюсь, стану классным судоводителем», — поведала Ругиле.

Вернулись настоящими моряками

Капитан Валдемарас Визбарас назвал установившиеся отношения между морским вузом и Клайпедским университетом образцом сотрудничества.

«Я помню, как Вацлав Станкевич, будучи членом Сейма, горячо поддержал и помогал воплощать идею приобретения для КУ учебного парусника «Brabander». А теперь университет так же хорошо принял его идею организовать на паруснике плавпрактику для первокурсников ЛВМУ. Лично меня это тоже порадовало. За 14 лет работы на шхуне это самый интересный опыт. Не раз после этого события собирались вместе. Обсуждаем, отшлифовываем учебную программу, учитывая первый опыт. Например, решили, что практику нужно начинать не в конце сентября, а пораньше, когда еще нет штормов. Я считаю, что наличие учебного судна престижно для Литвы как морского государства. У наших соседей таких судов нет», — утверждал В.Визбарас.

Его команде понравились студенты-первокурсники – трудолюбивые, любознательные, ответственные ребята.

«Уходили в плавание каждый сам по себе, а вернулись сплоченной командой, возмужавшие и бесстрашные – настоящие моряки», — признал капитан.

Елена ЛИСТОПАД

Фото Витаутаса Пашинскаса