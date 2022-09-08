На погранпереходе Мядининкай полдня не будет электричества

На пункте пропуска через госграницу с Беларусью в Мядининкай в пятницу не будет электричества, сообщила таможня Литвы.
Электроэнергия на этом погранпереходе будет отключена с 8 до 12 часов.
Таможня информирует, что сейчас проводится реконструкция КПП и в это время будет производиться переключение электрических вводов.
«Эти работы необходимы для того, чтобы можно было переключить временные электровводы на требуемую (проектную) мощность», — говорится в сообщении.
Таможня просит, если это возможно, планировать поездки через КПП Мядининкай соответствующим образом.
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