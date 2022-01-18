На полигоне в Пабраде впервые прошли испытания противотанковых ракет для БМП Spike

Фото kam.lt

На полигоне им. генерала Сильвестраса Жукаускаса Вооруженных сил (ВС) Литвы в Пабраде впервые прошли испытания ракет Spike противотанковых ракетных комплексов, установленных на боевых машинах пехоты (БМП) Vilkas.

Как во вторник сообщили ВС, испытания оружейной системы израильского производства проводились 14-18 января во время боевых стрельб Механизированного пехотного батальона им. Великого князя Литовского Альгирдаса. На стрельбах использовались мишени, которые имитировали танки.

Противотанковыми системами Spike оснащены приобретенные армией Литвы германские БМП Vilkas, эти ракеты — один из трех видов вооружений, которыми оснащена эта бронетехника.

Противотанковый комплекс Spike используется для уничтожения танков управляемыми ракетами, которые достигают цели на расстоянии, на котором обычно она еще не начинает бой.

БМП Vilkas находятся на вооружении двух единиц Сухопутных сил — дислоцированного в Рукле Механизированного пехотного батальона им. Великого князя Литовского Альгирдаса и находящегося в Алитусе Уланского батальона им. Великой княгини Бируте.

По договору с производителем — германским консорциумом ARTEC — армия Литвы покупает 88 этих БМП. Помимо противотанковых систем Spike они оснащены еще и 30-миллиметровыми пушками американского производителя MK-44S, пулеметами калибра 7,62 мм.

Фото kam.lt

Фото kam.lt

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