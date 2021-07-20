На пост генсека НАТО претендуют три женщины. Среди кандидатов Д.Грибаускайте

На должность следующего генсека НАТО, который будет назначен в сентябре следующего года, обсуждаются кандидатуры трех женщин, пишет Politico.

По данным издания, на пост рассматриваются бывшие президенты Хорватии Колинда Грабар-Китарович и Литвы Даля Грибаускайте, а также президент Эстонии Керсти Кальюлайд.

При этом у Грабар-Китарович уже есть опыт работы в НАТО — с 2011 по 2014 год она была помощником генсека по общественной дипломатии.

Аналитики отмечают, что выбор генерального секретаря из стран Балтии, в частности Дали Грибаускайте, может быть воспринят как слишком враждебное отношение к Москве.

Среди других западноевропейских чиновников, которые потенциально могут оказаться в этом списке — премьер-министр Нидерландов Марк Рютте и министр иностранных дел Бельгии Софи Вильмес, которая ранее исполняла обязанности премьер-министра.