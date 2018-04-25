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На премии пожарным в Алитусе выделено более 250 тыс. евро

Фото www.alytus.lt

Министерство внутренних дел (МВД) и Департамент противопожарной защиты и спасения за тушение пожара в Алитусе на премии пожарным выделили более 250 тыс. евро.

«Храбрость и самоотверженность пожарных не оставили равнодушных, и они, безусловно, заслужили поощрение», — цитируются в пресс-релизе министерства слова министра внутренних дел Рита Тамашунене.

Денежные выплаты предназначены для 254 пожарных-спасателей.

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Представитель министра Божена Заборовска-Зданович сказала BNS, что премии пожарных будут одинакового размера, каждому примерно по тысяче евро (до вычета налогов).

Директор Департамента противопожарной защиты и спасения Саулюс Грейчюс утверждает, что его ведомство может выделить премии только штатным сотрудникам или сотрудникам, работающим по контракту.

Премии пожарным, которые тушили пожар на заводе Ekologistika, выделил и муниципалитет: более чем по 600 евро — пожарным и по 100 евро — курсантам.

По данным муниципалитета, на пожаре было задействовано 268 пожарных и восемь машинистов и экскаваторщиков. Последние также получат такие же премии, что и пожарные.

Всего муниципалитет на специально открытом счёте собрал почти 212,2 тыс. евро, из которых на премии было пожертвовано 172,4 тыс. евро. Оставшиеся деньги будут использованы на ликвидацию последствий пожара.

Пожар на предприятии Ekologistika, расположенном в  Промышленном районе Алитуса, произошёл 16 октября.

Пожар был потушен лишь через несколько дней, но пожарные работали до конца месяца, потому что сгоревшие шины все еще тлели и загрязняли окружающую среду.

Через несколько дней после пожара в этом районе было зафиксировано значительное увеличение загрязнения воздуха опасными веществами.

Из-за пожара в городе Алитус и районе была объявлена чрезвычайная ситуация.

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