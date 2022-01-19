На пункте пропуска Мядининкай пограничники задержали фуру с 9 нелегальными мигрантами

Фото BFL/Шарунаса Мажейки

На пункте пропуска Мядининкай пограничники во вторник после обеда задержали фуру, за рулем которой находился гражданин Беларуси, с 9 нелегальными мигрантами из Сирии и Ирака.

Как информировал BNS представитель Службы охраны госграницы Литвы (СОГГЛ), все мигранты — взрослые мужчины, по предварительным данным, с подтверждающими гражданство Сирии и Ирака документами, они прятались в полуприцепе, под грузом арматуры.

«Пограничники проверили полуприцеп и нашли девять мигрантов, их высадили», — сказал Гедрюс Мишутис.

По словам представителя СОГГЛ, ни один из мигрантов не попросил убежища в Литве.

«Трудно сказать, какие будут решения, но правовое основание для этого есть, поскольку в помощи они не нуждаются», — сказал он, отвечая на вопрос, вернут ли мигрантов в Беларусь.

По словам Мишутиса, из-за инцидента, а также из-за ремонтных работ на посту, на какое-то время образовалась очередь транспортных средств.

Пограничники Литвы развернули 9 мигрантов, которых провозили в грузовике

Литовские пограничники сообщили в среду, что развернули обратно девять мигрантов, перевозимых в полуприцепе грузовика и задержанных на Мядининкском пограничном КПП, они были возвращены в Беларусь.

«Нелегальные мигранты не нуждались в помощи, их вернули в Беларусь. Туда же обязан был вернуться и белорусский водитель с транспортными средствами и грузом», — говорится в сообщении Службы охраны госграницы Литвы (СООГЛ).

Кроме этих лиц пограничники не фиксировали других попыток нелегальных мигрантов проникнуть в Литву в течение последних суток.

Также не было и иностранцев, впущенных по гуманитарным причинам, должностным лицам не пришлось использовать табельное оружие.

Во вторник вечером около 30 сигнальных ракет были выпущены в нескольких местах у границы с белорусской стороны у Друскининкского самоуправления.

Вечером с белорусской стороны у Лаздийского самоуправления были выпущены еще четыре осветительные ракеты, но пограничники не указали, связано ли это как-то с нелегальной миграцией.

По нескольку десятков попыток незаконного пересечения границы в минувшие сутки были зафиксирована на белорусской границе с Латвией и Польшей.

С начала августа прошлого года, когда литовские пограничники получили право не пускать в страну иностранцев из Беларуси в запрещенных местах, в Литву не смогли попасть более 8,2 тыс. мигрантов. Правда, некоторые мигранты могли пытаться пересечь границу несколько раз.

Пограничный контроль на литовской стороне по-прежнему проводится в усиленном режиме.

В этом году в Литву незаконно попало почти 4,2 тыс. незаконных мигрантов, основная их часть пересекла границу до августа. Вильнюс обвиняет минский режим в организации потоков мигрантов и называет это гибридной агрессией.

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