На пути возобновления диалога

Фото https://t.me/sputniklive

В Нью-Йорке на полях мероприятий Генеральной ассамблеи ООН состоялась встреча министра иностранных дел Литвы Линаса Линкявичюса и министра иностранных дел Республики Беларусь Владимира Макея.

Импорт нефти — через Литву

Линас Линкявичюс предложил белорусскому коллеге Владимиру Макею помощь Литвы в диверсификации импорта энергоносителей, чтобы Минск был менее зависимым от России.

«Мы говорили о том, что Литва может способствовать диверсификации поставок энергоресурсов и может это делать либо с помощью собственных возможностей, либо посредством сотрудничества с Польшей», – сказал Л. Линкявичюс после встречи информационному агентству BNS по телефону из Нью-Йорка.

«Было сложно рассчитывать найти ответы на многие вопросы, но мне показалось, что заинтересованность имеется», – добавил он.

Литовское правительство рассматривает возможность предложить Беларуси импортировать нефть через Литву, тем самым уменьшая свою зависимость от российских энергоносителей.

Данная встреча состоялась после того, как в июле президент Гитанас Науседа заявил, что постарается постепенно возобновить диалог с Беларусью. В интервью BNS президент сказал, что для Литвы важно, чтобы соседняя страна сохранила независимость от России.

По словам Л. Линкявичюса, «мы действительно заинтересованы в том, чтобы Беларусь сохранила свой суверенитет, насколько это возможно. (…) Я считаю, что диалог между Беларусью и Европейским союзом также должен способствовать смягчению ситуации, какая сейчас складывается».

«Если бы его (диалога) не было, это было бы хорошо для России, а не для Европейского союза, для Литвы и, по правде говоря, для самой Беларуси», – сказал глава литовской дипломатии.

Политики также обсудили вопросы строительства Островецкой АЭС у границы с Литвой. Этот вопрос наиболее остро стоит в двусторонних отношениях между Вильнюсом и Минском.

Как отметил Л. Линкявичюс, он еще раз потребовал, чтобы Беларусь выполнила мероприятия, касающиеся обеспечения безопасности строящейся электростанции, и позволила представителям Еврокомиссии осуществлять надзор за ней.

Министр также заявил, что, призывая к обеспечению безопасности электростанции, Литва «тем самым защищает интересы белорусских граждан, поскольку это общая проблема».

«Мой коллега не отрицал, что так и должно быть сделано (обеспечение безопасности), но мы уже слышали такие заверения и раньше, но почему-то они не были реализованы на практике», – сказал Л. Линкявичюс.

Во время встречи с В. Макеем он также пригласил белорусскую государственную делегацию посетить церемонию перезахоронения останков повстанцев, найденных в прошлом году на горе Гедиминаса, которая состоится в конце ноября.

По словам литовского министра, он услышал ответ, что белорусские представители могут быть заинтересованы в участии в мероприятии, но Макей не сказал, на каком уровне может быть делегация.

Напомним, что президент Даля Грибаускайте несколько раз встречалась с президентом Беларуси Александром Лукашенко во время своего первого срока в этой должности, но позже изменила свою позицию и приостановила диалог на высоком уровне с Минском. Не встречались не только главы государств, но и министры иностранных дел.

В последние годы Литва блокировала рамочное соглашение об отношениях между Беларусью и Европейским союзом.

Л. Линкявичюс считает, что Литва может решить изменить свою позицию по этому вопросу, если возрождающийся диалог с Беларусью принесет конкретные плоды.

«Ложка дегтя» от консерваторов

Однако представители оппозиционного Союза Отечества-христианских демократов Литвы обратились к главе государства по вопросу Островецкой АЭС, утверждая, что возобновление политического диалога между Литвой и Беларусью может стать угрозой национальной безопасности.

«Мы объявляем тревогу в связи с проясняющейся большой угрозой национальной безопасности и суверенитету из-за признаков капитуляции, свидетельствующих о том, что Островецкая электростанция в Литве постепенно легализуется лицами, ответственными за формирование официальной внешней политики, и исполнителями», – говорится в письме.

Они требуют, чтобы Островецкая АЭС не была введена в эксплуатацию, чтобы незамедлительно было выполнено отключение от так называемого кольца БРЭЛЛ, чтобы дипломатическими средствами добивались принятия единой позиции стран Балтии и Европейского союза по недопущению попадания электроэнергии с Островецкой АЭС на рынки этих стран.

Более того, лидер консерваторов Габриэлюс Ландсбергис считает, что Линас Линкявичюс должен покинуть свой пост, если именно он несет ответственность за чересчур малые усилия по защите национальных интересов в отношении Островецкой АЭС.

«Очевидно, что было слишком мало дипломатической работы, слишком мало усилий, и это не было воспринято всерьез. Если это ответственность Л. Линкявичюса как министра, то мы считаем, что он должен уйти в отставку», — заявил Г. Ландсбергис журналистам на заседании совета партии.

Кроме того, консерваторы объявили о созыве внеочередного заседания Комитета по иностранным делам Сейма, посвященного встрече Л. Линкявичюса с министром иностранных дел Беларуси Владимиром Макеем.

«Мы будем требовать ответов. Я лично считаю, что никаких шагов предпринято не было, смотрели сквозь пальцы, и наша дипломатия была протокольной. Едешь, ставишь галочку, но это не было борьбой, свидетельствующей, что у нас есть партнеры и конкретные действия по предотвращению пуска Островецкой АЭС», – сказал лидер консерваторов.

Реагируя на озвученную консерваторами обеспокоенность, министр иностранных дел Линас Линкявичюс сказал, что, предлагая избегать диалога с Беларусью, консерваторы представляют интересы России.

«Вместо того, чтобы каждую неделю спрашивать об изменении позиции, они могли озаботиться тем, что нет нормального диалога с Беларусью. Какие могут быть изменения в действиях этой страны, если мы вообще не разговариваем?» – сказал Л. Линкявичюс BNS.

«Еще больше удивляет то, что они не хотят диалога между ЕС и Беларусью. Как раз это на самом деле соответствует интересам одной страны (России), но я не знаю, осознанно или неосознанно они защищают интересы этой страны», – сказал он.

«Наша точка зрения на станцию не меняется, – говорит Л. Линкявичюс, – однако мы видим возможности диалога в более широком аспекте с Беларусью. Важно, чтобы она сохранила свой суверенитет, так как она сейчас сталкивается с серьезными испытаниями, для нас также важны позиции, касающиеся прав человека, деятельности политических партий в этом государстве».

«Отсутствие общения с данной страной не изолирует Беларусь, а изолирует наши возможности повлиять на нее», – добавил он.

По словам министра, страны-члены ЕС и Беларуси сейчас ведут переговоры о том, как могло бы выглядеть соглашение об основах отношений, а Литва стремится включить в документ положения о демократии и ядерной безопасности.

«Мы одобрим договор, если будут отражены положения, каких мы добиваемся, но если этого не случится, то, без сомнения, мы не одобрим. Это всем известно», – сказал Л. Линкявичюс.

Тем временем

Премьер Литвы: не имеем права забывать об Островецкой АЭС

Стремясь к более открытому диалогу с Беларусью, Литва не имеет права забывать о проблеме Островецкой АЭС, считает премьер-министр Литвы Саулюс Сквярнялис.

«Говоря об этом «таянии льда» с Беларусью, мы не имеем права упускать из виду главный акцент – проблему с Островецкой АЭС», – заявил премьер в интервью радиостанции Žinių radijas.

«Это краеугольный камень потепления отношений, диалога с соседним государством», – отметил премьер.

По словам главы правительства, если Литве не удалось помешать строительству Островецкой АЭС, то главная цель состоит в том, чтобы «этот объект не создавал угрозы».

«Мы видим инциденты, происходящие во время строительства почти каждый день, и мы обеспокоены этим. Поэтому заявления об отсрочке выполнения рекомендаций по стресс-тестам, после того как реактор будет запущен, для нас совершенно неприемлемы», – сказал С. Сквярнялис.

Информация «ЛК», BNS