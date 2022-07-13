На ратификацию Сейма Литвы выносятся протоколы о членстве Финляндии и Швеции в НАТО

В среду было созвано внеочередное заседание Сейма для принятия решения о присоединении Финляндии и Швеции к Альянсу. Процесс принятия решения продлится неделю.

Протоколы о присоединении вступят в силу, когда все государства-члены НАТО уведомят правительство США о своем одобрении.

Когда это произойдет, генеральный секретарь Североатлантического союза направит правительствам Финляндии и Швеции официальные приглашения присоединиться к организации от имени всех членов НАТО.

Финляндия и Швеция станут членами НАТО в тот день, когда они сдадут документы о присоединении правительству США, говорится в пояснительном документе, подготовленном Министерством иностранных дел.

Финляндия и Швеция выразили желание вступить в НАТО после вторжения России в Украину в феврале.

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