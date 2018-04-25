На реконструкцию волнорезов в Клайпедском порту– 49 млн евро средств ЕС

Nuotrauka BFL/ Algirdas Kubaitis

На реконструкцию волнорезов в Клайпедском морском порту выделено 48,8 млн евро помощи Евросоюза. Их планируется обновить в течение трех лет – к середине 2023 года, а предварительная стоимость проекта достигает почти 57 млн евро.

При реконструкции южного и северного волнорезов они будут укреплены, в некоторых местах станут выше, будут оборудованы опорные стенки. На южном волнорезе будут установлены и площадки для обозрения.

Порт сообщил, реконструкция повысить безопасность судоходства, сократит время доставки грузов.

Дирекция порта уже объявила конкурс подряда, однако его стоимость не разглашает. Как сказала BNS представитель порта по связям с общественностью Довиле Рингис, 48,8 млн евро выделяется из Фонда смычки ЕС, а 15% стоимости проекта покроет дирекция порта.

Волнорезы, служащие защитой от волн были установлены около ста пятидесяти лет назад. Длина южного волнореза составляет 1374 метра, а северного – 733. Они сооружены их камней, насыпанных между деревянными столбами.