На родину вернулись восемь мигрантов, незаконно пересекших границу Литвы

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До сих пор в родные страны вернулись восемь мигрантов, которые незаконно пересекли границу Литвы, еще около тридцати изъявили подобное желание, сообщила в понедельник радиостанции LRT директор Департамента миграции Эвелина Гудзинскайте.

У временно поселенных в Литве мигрантов есть возможность вернуться домой с оплатой их дорожных расходов, а также с получением дополнительных 300 евро. Э. Гудзинскайте считает, что постепенно количество определяющихся будет расти.

«Мы совсем недавно начали информировать о такой возможности, реально об этом они узнали несколько недель или неделю назад, поэтому не следует ожидать, что вся эта информация будет принята и использована сразу. Для начала, я думаю, что это совсем неплохая цифра», – сказала глава департамента.