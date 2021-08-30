На родину вернулись восемь мигрантов, незаконно пересекших границу Литвы

До сих пор в родные страны вернулись восемь мигрантов, которые незаконно пересекли границу Литвы, еще около тридцати изъявили подобное желание, сообщила в понедельник радиостанции LRT директор Департамента миграции Эвелина Гудзинскайте.
У временно поселенных в Литве мигрантов есть возможность вернуться домой с оплатой их дорожных расходов, а также с получением дополнительных 300 евро. Э. Гудзинскайте считает, что постепенно количество определяющихся будет расти.
«Мы совсем недавно начали информировать о такой возможности, реально об этом они узнали несколько недель или неделю назад, поэтому не следует ожидать, что вся эта информация будет принята и использована сразу. Для начала, я думаю, что это совсем неплохая цифра», – сказала глава департамента.
В данный момент просьбы о политическом убежище получены от почти 2 тыс. лиц.
«Каждое прошение рассматривается индивидуально, но если оценивать профили, прогнозирую, что около 2-3% всех мигрантов получит убежище, решения по всем остальным, скорее всего, будут отрицательными», – сказала Э. Гудзинскайте.
В этом году в Литву незаконным путем попали около 4,1 тыс. мигрантов. Вильнюс обвиняет минский режим в организации этих потоков и называет это гибридной агрессией. По этой причине в стране объявлена экстремальная ситуация.
За минувшие двое суток в Литве были возвращены около ста незаконных мигрантов. В субботу в Шальчининкском районе группа мигрантов, увидев литовских пограничников отказалась от намерений пересекать границу и вернулась на территорию Беларуси. На территории этой страны были замечены несколько других небольших групп мигрантов, которые не приближались к линии границы.
В Литву по гуманитарным причинам за минувшие двое суток был впущен один человек.