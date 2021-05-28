На рынке труда Литвы – позитивные тенденции

По данным Департамента статистики, безработица в Литве в первом квартале этого года достигла 7,5 процента. Хотя этот показатель все еще немного выше, чем год назад, ослабление карантинных ограничений и повышение спроса на сезонных рабочих способствуют положительным тенденциям.

Между тем государственная поддержка секторов, наиболее пострадавших из-за карантина, предоставила больше возможностей для сохранения большего числа рабочих мест. По данным Содры, количество застрахованных в марте этого года уже значительно превысило докарантинный уровень.

Это хорошо видно по рекордному количеству вакансий. По данным Службы занятости, работодатели страны в апреле разместили более 40 тысяч вакансий, то есть наибольшее количество вакансий за весь период пандемии. Приближающееся лето должно еще больше увеличить потребность в рабочих, учитывая, что большинство жителей, скорее всего, отпуск в этом году выберут поближе к дому.

Безработных женщин — больше

К сожалению, статистика демонстрирует довольно тревожную тенденцию — численность безработных мужчин падает быстрее, чем женщин. Более того, в первом полугодии этого года уровень безработицы среди женщин превысил уровень безработицы среди мужчин.

Это довольно необычно и только подтверждает, что пандемия по-разному затронула и представителей разных полов. Женщины доминируют в гостиничном секторе и в сферах общепита, оказания услуг, искусства и организации мероприятий.

Например, в секторах гостиничного и общественного питания, которые особенно сильно пострадали от ограничений, вызванных пандемией, 75% всех работников — женщины. Некоторые женщины, потерявшие работу, могут вообще не вернуться на рынок труда, что только усугубит существующие системные проблемы, такие, как разрыв в оплате труда мужчин и женщин.

Заработная плата будет расти

По мере роста количества работников растут и зарплаты. Данные клиентов Swedbank показывают, что в первом квартале этого года зарплаты выросли более чем на 10%. Интересно, что рост заработной платы вообще не остановился во время пандемии.

В первую очередь это было связано с тем, что значительная часть секторов экономики страны не испытывали финансовых проблем. Корпоративные депозиты росли рекордными темпами, и большое количество компаний жаловались не на сокращение штатов, а, наоборот, на их нехватку.

Пандемия вызвала достаточно локализованные проблемы только для определенных секторов — туризма, общественного питания или проживания. В остальных секторах трудности были минимальными или отсутствовали. Это позволило не только не сокращать рабочие места и удерживать сотрудников, но даже повышать их зарплаты.

Второй фактор роста заработной платы — это то, что она достаточно инертна. Пересмотр зарплат — это обычно систематический процесс, и компании заранее планируют повышение заработной платы. Наконец, рост минимальной заработной платы и заработной платы в государственном секторе способствовал статистически скачкообразному росту. По мнению аналитиков Swedbank, в этом году ожидается лишь минимальное замедление роста заработной платы примерно до 7%.

Иммиграция компенсирует нехватку рабочей силы

Положительная тенденция миграции последних двух лет, похоже, несколько выдохлась. С начала этого года фиксируется отрицательная иммиграция — когда больше людей уезжают, чем возвращаются в страну. Отрицательная иммиграция может несколько замедлить рост занятости и усугубить трудности для компаний с привлечением новых работников.

Однако эти негативные тенденции миграции, скорее всего, будут временными. В отличие от многих других стран Европы и мира, Литва минимально пострадала от пандемии, а экономика страны уже превысила докризисный уровень.

Похоже, что дефицита в рабочих местах у нас не будет, а заработная плата будет расти. А вот проблема безработицы скоро сменится другой проблемой — проблемой нехватки кадров, которая может стать серьезным вызовом для предприятий страны, намеревающихся реализовать планы развития.

Грета Илеките, экономист Swedbank