На швейном предприятии в Неменчине – 87 случаев коронавируса

На швейном предприятии Vilnika в городке Неменчине Вильнюсского района на сегодняшний день установлено 87 случаев коронавируса и 349 контактных лиц, говорит директор Вильнюсского департамента Национального центра общественного здоровья (НЦОЗ) Роланда Лингене.

«У нас зарегистрировано 87 случаев и на сегодняшний день 349 лиц, у которых был контакт (…) Последние случаи зарегистрированы позавчера — 21 апреля», — сказала специалист на пресс-конференции в четверг.

По ее словам, самое большое беспокойство у специалистов НЦОЗ вызывает ситуация с деревней Кабишкес, что недалеко от Неменчине.

«Там живёт немалая часть лиц, у которых был контакт, зарегистрированы и не связанные с ними случаи, проживающие на этой территории», — сказала Р. Лингене.

Она также сказала, что в Неменчине на коронавирус проверено 2325 человек, из них было 28 положительных тестов.

«Из них 26 связаны с Vilnika, с одним человеком ещё не удалось связаться, один не связан», — сказала Р. Лингене.

Неменчине стала очагом коронавируса — неделю назад здесь были введены ограничения на въезд и выезд.

Эти меры были введены после того, как вспышка коронавируса была установлена на предприятии Vilnika, вирус был установлен и у двух работников дома престарелых Senevita, у одного работника больницы поддерживающего лечения и длительного ухода в Неменчине.

Ограничения передвижения в Неменчине будут сняты в 24 часа пятницы.

Отменить ограничения правительство решило потому, что жители городка дисциплинированно соблюдают требования карантина, а инфекция COVID-19 распространилась только среди людей, связанных с предприятием Vilnika и уже обуздана.