На Сицилии власти запретили выпекать хлеб по воскресеньям

Фото pixabay.com

Администрация Сицилии запретила выпечку хлеба в первое и третье воскресенья месяца, сообщает «ЕвроПульс».

Это связано с тем, что по этим дням продажи хлебобулочных изделий падают и пекари направили прошение о введении этого ограничения самостоятельно. К понедельнику невостребованный хлеб уже становится черствым и непригодным к продаже, поэтому пекари решили, что разумнее проводить воскресенья за чем-либо другим.

Введен штраф в четыреста евро за нарушение запрета на выпечку хлеба. Пока не настал туристический сезон, данное ограничение сохраниться. Но если даже с туристами в воскресенье будет оставаться много хлеба, то воскресенье сделают официальным выходным для пекарей.