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На следующей неделе Литву посетит с визитом президент Польши А. Дуда

Фото пресс-службы Канцелярии Президента Республики Польша

Литву на следующей неделе посетит с рабочим визитом президент Польши Анджей Дуда, сообщила Группа по вопросам коммуникации президента Гитанаса Науседы. 

А. Дуда встретится с Г. Науседой, президенты планируют обсудить двустороннее сотрудничество в борьбе с пандемией коронавируса, приобретение вакцины, вопросы региональной безопасности и обороны, проведение в жизнь стратегических проектов в областях энергетики и транспорта, трансатлантические отношения, ситуацию в государствах-участниках программы Евросоюза (ЕС) «Восточное партнерство». 

Визит будет проходить во вторник и среду. Как сообщает президентское ведомство, А. Дуда также планирует встретиться с премьером Саулюсом Сквернялисом и кандидатом на этот пост Ингридой Шимоните. Польский лидер также посетит Антакальнисское кладбище и кладбище Расу в Вильнюсе. 

По словам Г. Науседы, визит состоится в особых условиях борьбы с коронавирусом в обеих странах. 

 «Наши страны сконцентрировали все мощности для обуздания распространения вируса и минимизации его последствий для экономики. Нам следует на уровне ЕС координировать сотрудничество и принимать решения, чтобы не допустить рапространения пандемии, решегия о закупках вакцины и скорейшего восстановления экономики», — сказал Г. Науседа. 

Во время визита планируется учредить Совет президентов Литвы и Польши, который «будет знаменовтаь собой новой этап укрепления сотрудничества наших стран на уровне двусторонних отношений, НАТО и ЕС». 

 Планируется беседа президентов «тет-а-тет», встреча и представителями Литвы и Польши, главы двух стран намерены открыть форум бизнес-сообществ в удаленном режиме. 

Президента Польши будет сопровождать его супруга Агата Корнхаузер—Дуда, у которой будет отдельная программа. 

Визит первой пары Польши совпадает с важной для обеих стран исторической датой — 500-летием со дня рождения последнего короля Польши из Ягеллонов и Великого князя Литовского Сигизмунда Августа. 

В конце октября сообщалось, что А. Дуда заразился коронавирусом. Он около десяти дней провел в самоизоляции (до 4 ноября). 

Как сказал представитель президента Литвы Антанас Бубнялис, визит А. Дуды будет проходить в условиях карантина — число участвующих в нем представителей обеих стран будет сокращено до минимума, придется отказаться от большой части обычных для таких визитов мероприятий, а также от встречи А. Дуды с почетным караулом, не будет и официального ужина в честь гостя и его супруги.  

«Однако по сути останется без изменений основной элемент визита — встреча президентов «тет-а-тет». Она будет проходить с соблюдением безопасной дистанции, в масках. Пресс-конференция президентов состоится в удаленном режиме», — сказал А. Бубнялис. 

BNS

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