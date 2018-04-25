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На следующей неделе Сейм соберется на весеннюю сессию

Фото Робертаса Дачкуса/ www.lrp.lt

Во вторник, 10 марта, парламентарии соберутся на предпоследнюю VIII (весеннюю) сессию.

Ожидается, что на первой сессии весенней сессии Сейма будет представлен проект программы работы сессии, содержащий более 580 проектов законодательных актов. Правительство предложило включить в повестку дня сессии 147 законопроектов, президент Гитанас Науседа 9, члены Сейма (фракции) – около 300 законопроектов. Некоторые из проектов, включенных в программу, уже были представлены на предыдущих сессиях и будут дополнительно обсуждаться.

Согласно графику заседаний, утвержденному правлением Сейма, во время сессии с 10 марта по 30 июня планируется провести почти 50 заседаний.

l24.lt

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