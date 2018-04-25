На следующей неделе в Литву поступит 100 тыс. масок с Тайваня

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Тайвань выделит Литве помощь в борьбе с коронавирусом — на следующей неделе из этой страны будет доставлено 100 тыс. медицинских масок.

«Сегодня я получил официальное подтверждение, что Тайвань выделяет Литве помощь в борьбе с вызванной COVID-19 пандемией. В следующий понедельник маски будут в Европе и потом по логистической цепочке поступят в Литву», — сказал в четверг BNS парламентарий Гинтарас Степонавичюс, возглавляющий в сейме Группу дружбы с Тайванем.

По его словам, 3 апреля члены этой группы обратились к правительству Тайваня по вопросу о помощи Литве.

В четверг в Литву поступило ещё 30 тонн средств защиты для медиков.

Премьер Саулюс Сквярнялис сообщил в фейсбуке, что самолётом из Китая в Каунас доставлены защитные очки, одноразовая медицинская одежда, одноразовые шапочки, бахилы и перчатки.

Ранее кабмин сообщал, что в Китае в общей сложности заказано 1,8 млн респираторов, 5,7 млн масок, 1,8 млн одноразовых шапочек, 0,8 млн защитных очков, 1,8 млн защитных халатов, более 1 млн защитных капюшонов с капюшоном, 15 млн одноразовых перчаток, 3,6 млн бахил.