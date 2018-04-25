На следующей неделе в Вильнюсе ждут президента Украины В. Зеленского

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На следующей неделе Литву посетит президент Украины Владимир Зеленский.

На встрече с президентом Литвы Гитанасом Науседой будут обсуждаться отношения с Россией, вопросы мирных переговоров, сообщила администрация главы Литовского государства.

На предстоящем в среду заседании Совета президентов Литвы и Украины будут обсуждаться двухсторонние политические и экономические вопросы, вопросы безопасности и обороны, интеграции Украины в евроатлантические структуры, сотрудничество в сферах энергетики, инноваций, транспорта, социальной политики.

«На встрече главы государства обсудят отношения с Россией, ситуацию на Донбассе, планирующуюся встречу Нормандской четверки», – говорится в сообщении.

Также большое внимание планируется уделить реформам, проходящим в Украине, практической реализации Договора об ассоциативном членстве Украины в Евросоюзе, а также программе Восточного партнерства ЕС, вопросам сотрудничества Украины и НАТО.

Во время заседания Президентского совета планируется подписать декларацию глав государства и два межведомственных соглашения о сотрудничестве в сферах кибербезопасности и электронной идентификации, обеспечения безопасности электронных операций на внутреннем рынке.

Заседание двухстороннего Президентского совета проходят уже 12 лет. Это будет первая двухсторонняя встреча президентов В. Зеленского и Г. Науседы.