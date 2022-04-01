На случай чрезвычайной ситуации

Следует обсудить, где вы встретитесь с членами семьи, если вы все окажетесь в разных местах, записать адреса мест встреч и телефоны близких вам людей.

Чтобы не терять времени в случае непредвиденных ситуаций, важно заранее собрать все необходимое в одно место. Все это может понадобиться не только для экстренной эвакуации, но и в случае, если вы планируете оставаться дома. Заранее позаботьтесь о нужных документах (паспорт, справка о рождении и (или) о заключении брака, водительское удостоверение, страховой полис, аттестат, диплом, документы на собственность).

Даже после сильного ветра или бури, когда отключается электричество, запас продуктов c долгим сроком хранения, воды, самых важных вещей поможет выжить до прибытия помощи. Необходимо заранее учесть свои потребности и потребности своих близких, пополнить запасы, если необходимо. Позаботьтесь о запасах воды (одному человеку на 72 часа – 12 литров воды). Не забывать про дополнительные источники света, аккумуляторы, зарядные устройства для мобильных телефонов, лекарства, документы. Желательно держать самые важные вещи упакованными, чтобы можно было быстро их забрать. Другие члены семьи должны знать, где они хранятся.

Департамент напоминает, если вы не уверены, получаете ли на мобильный телефон предупреждающие сообщения, убедитесь, что эта функция установлена на вашем мобильном телефоне. Информацию, как активировать ее на своем телефоне, можно найти на сайте.

Каждый муниципалитет заботится о защите населения в своем районе и заранее составляет список зданий, которые в нужный момент могут служить как объекты коллективной защиты. Сооружения для коллективной защиты предназначены для временного укрытия жителей. Чаще всего это школы, центры спорта и культуры, которые в случае ЧС могут быть приспособлены для защиты жителей от опасных для жизни и здоровья явлений. На сайте департамента представлена карта расположения объектов коллективной защиты.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ

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