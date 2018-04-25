На социальную помощь предусмотрено 34,2 млн евро, но этого все равно недостаточно

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В следующем году из государственного бюджета на социальную помощь людям с тяжёлыми формами инвалидности предусмотрено 34,2 млн евро — на 10 млн евро больше, чем в прошлом или позапрошлом году.

Но министр социальной защиты и труда Линас Кукурайтис говорит, что растущего финансирования услуг по уходу недостаточно.

«Это не решает проблему полностью, но снимает напряжение. Потребность в уходе возрастает резко — за 10 лет она возросла почти в 10 раз. Это свидетельствует о ситуации стареющего общества», — сказал Л.Кукурайтис на заседании Комитета Сейма по социальным вопросам и труду в ходе рассмотрения проекта государственного бюджета на 2020 год.