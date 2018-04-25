На совете по правам человека страны Балтии и Севера осудили преследование Лиц

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В среду в рамках Совета по правам человека Организации объединенных наций (ООН) страны Северной Европы и Балтии обсудили преследование лиц, сотрудничающих с ООН, сообщило Министерство иностранных дел Литвы.

Министерство утверждает, что постоянный представитель Литвы, посол в Женеве Андрюс Кривас выступил от имени стран Северной Европы и Балтии на проходящей сейчас 45-ой сессии.

«Свободное гражданское общество, не ограниченного запугиваниями и преследованием, является одним из важнейших элементов свободного и демократического общества», – цитируются в пресс-релизе слова А. Криваса.

«Страны Северной Европы и Балтии озабочены случаями преследования и расправы, упомянутыми в отчете Генсекретаря ООН , особенно в отношении женщин и лиц, работающих по вопросам прав женщин и равенства полов, а также призывают все государства и неправительственных деятелей обеспечить безопасное и благоприятное пространство для деятельности гражданского общества», – сказал он.

МИД отмечает, что страны Северной Европы и Балтии также подчеркнули, что случаи расправы неприемлемы, вредят надежности и эффективности работы ООН и должны быть незамедлительно расследованы.

45-ая сессия Совета по правам человека ОНН началась 14 сентября и пройдет до 7 октября.

Цель Совета по правам человека – поощрять всеобщее уважение правам и свободам человека, реагировать на нарушения прав человека и выдвигать рекомендации.

Литва баллотируется в члены Совета по правам человека на период 2022-2024 годы, сейчас работает в совете в качестве наблюдателя.