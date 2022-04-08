На страже закона

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Президент Гитанас Науседа встретился с генеральным прокурором Нидой Грунскене 30 марта, в профессиональный праздник — День работника прокуратуры, сообщила пресс-служба президентуры.

Г. Науседа обсудил с Н. Грунскене тенденции преступности и призвал к более тщательному расследованию коррупции и киберпреступлений.

«Общее снижение уровня преступности, наблюдаемое с 2017 года, является положительным. Однако нам необходимо уделять больше внимания расследованию коррупции и киберпреступлений, развивать международное сотрудничество», — считает президент.

Президент поинтересовался причинами увеличения количества коррупционных правонарушений и призвал к активному взаимодействию с органами досудебного расследования, повышая требования к качеству расследования.

Глава государства также подчеркнул стремительно растущее число киберпреступлений и поинтересовался причинами проблем с эффективностью таких расследований. На встрече обсуждалась необходимость более активной профилактики и усиления кибербезопасности.

В ходе беседы отдельно обсудили актуальность расследований случаев незаконного пересечения границы, а также действий прокуратуры относительно организации этих расследований. Также обсуждались инициативы международного сотрудничества в ходе досудебных расследований.

По данным прокуратуры, в прошлом году в Литве было зарегистрировано 42 567 преступлений, то есть одно преступление на 66 жителей, расследовано 28 357 преступных действий. 9% из совершенных преступлений — уголовные, 7% — тяжкие и особо тяжкие преступления.

Если сравнивать статистику десятилетия, то количество преступлений в стране снижается. В 2011 году их было зарегистрировано почти 80 тысяч.

Прокуратура проводит расследование

Генеральный прокурор Литвы Нида Грунскене на минувшей неделе начала досудебное расследование о вероятной торговле детьми, связанное с привезенными из Украины в Литву 43 несовершеннолетними, сообщает BNS.

По данным прокуратуры, в середине марта с заявлением о вероятно планирующихся случаях незаконного усыновления в полицию обратилась Служба защиты прав ребенка и усыновления, которая просила рассмотреть и дать оценку обстоятельствам доставки в Литву этих детей из Украины.

Вначале было отказано в проведении расследования, однако генпрокурор отменила принятое полицией 24 марта постановление и дала ход досудебному расследованию.

Как сообщает прокуратура, в заявлении Службы защиты прав ребенка и усыновления, помимо других подлежащих проверке данных, было указано, что у нескольких взрослых, прибывших в Литву с упомянутыми детьми 2 марта, есть намерения вывезти часть их в другое государство. Это делается якобы для временного гостевого проживания в семьях, однако другие данные, утверждает прокуратура, позволяют считать, что их намереваются усыновить. В передаче телеканала LNK украинский руководитель сказал, что группе предложили лучшие условия для проживания в Германии. Как утверждалось в передаче, среди детей якобы распространился слух, что там их раздадут по семьям как котят.

«Сомнения относительно законности и прозрачности таких намерений вызывает и то, что институтам Литвы до сих не представлены никакие решения и официальные документы институтов Украины, которые подтверждали бы, что вывоз этих детей из Украины и их усыновление в другом государстве полностью согласованы, обоснованны и законны», — говорится в сообщении.

После ознакомления с имеющимся материалом и его оценки нельзя констатировать, что вывоз и усыновление детей не являются вероятным преступным деянием, и генпрокурор приняла решение начать досудебное расследование.

Незаконные вознаграждения

Каунасский окружной суд, рассмотрев дело, расследуемое Службой спецрасследований и прокурором Каунасской окружной прокуратуры, отклонил жалобы осужденных. Врач-стоматолог Э. С. была признана виновной во взяточничестве, а пациенты, давшие ей взятки, были признаны виновными в даче взятки. Суд оставил в силе штраф в размере 7 тысяч евро, конфискацию денег, полученных в качестве взяток, и лишил права работать на госслужбе сроком на один год.

Суд оставил в силе штраф в размере 1000 евро, наложенный судом первой инстанции на двух пациентов, давших взятки.

Согласно материалам дела, пациенты сказали, что поощрили врача за особое отношение и благосклонность в оказании медицинских услуг с использованием материалов и средств учреждения, которые оплачиваются в установленном порядке.

Каунасское управление Службы спецрасследований начало досудебное расследование после получения сообщения от частного лица о возможной коррупции в отношении медицинского работника. Досудебное расследование проходило под надзором прокурора отдела по расследованию организованной преступности и коррупции Каунасской окружной прокуратуры.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ