На учения в Литве прибывает глава оперативного командования «Север» сил НАТО в Брюнсюме

Gr. Monikos Zabinaitės ir gr. Pauliaus Mamonovo nuotraukos/ KAM

На проходящие в Литве учения Сил быстрого реагирования НАТО прибывает глава оперативного командования «Север» объединенных сил НАТО в Брюнсюме, генерал Йорг Фольмер.

Во вторник на полигоне в Пабраде (Швенчёнский район) он примет участие во встрече с представителями СМИ участников и командования учений Brilliant Jump 2020 («Блестящий прыжок — 2020»).

Во встрече также примут участие главнокомандующий Вооруженными силами Литвы, генерал-лейтенант Вальдемарас Рупшис и командир дежурной бригады Сил быстрого реагирования НАТО, бригадный генерал Дарьюш Левандовский, сообщили ВС.

Это одни из крупнейших в этом году в Литве натовских учений. Они покажут готовность группы особо высокой подготовки Сил быстрого реагирования НАТО к выполнению поставленных задач.

В учениях задействованы военные единицы Польши, Испании и Чехии — это более 2500 военнослужащих и около 650 различных транспортных средств. Предстоит отработка навыков быстрой передислокации подразделений.

По словам главнокомандующего ВС Литвы, после окончания этих учений часть техники и военных НАТО вернется на места постоянной дислокации, а другая часть присоединится к ежегодным национальным полевым учениям литовской армии «Железный волк». После окончания этих учений натовские военные и техника покинут Литву.

Об этих учениях союзников еще в начале сентября поставлены в известность атташе обороны Беларуси и Минобороны Беларуси, информация была распространена по каналам Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.