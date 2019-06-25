На Украине откроют доступ к секретным архивам советских спецслужб

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Институт национальной памяти Украины откроет гражданам доступ к секретным архивам советских спецслужб, передает ТАСС. Соответствующие документы 1917-1991 годов будут храниться в отдельном гражданском архивном учреждении в Киеве. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба института.

«Это станет значительно удобнее для пользователей. Все в одном месте, комфортные читальные залы. Для доступа достаточно лишь обращение и паспорт. Не будет лишней бумажной волокиты, как сейчас, чтобы зайти в режимное помещение Службы безопасности Украины и Министерства внутренних дел», — цитирует пресс-служба главу института Владимира Вятровича.

Здание архива будет расположено на левом берегу Днепра в Киеве в одном из бывших помещений Национального банка Украины площадью более 11 тыс. квадратных метров. Для открытия архива, уточнили в институте, еще необходимо обустроить помещение. После этого в него перевезут все архивные документы советских спецслужб 1917-1991 годов, до этого хранившиеся в архивах украинских силовиков. «Полиция и спецслужбы демократической страны не должны работать с исторической информацией», — прокомментировали создание архива в институте.

Свое решение институт Нацпамяти также назвал «очередным этапом реформы-декоммунизации». В мае 2015 года на Украине был принят пакет законов о декоммунизации. В них осуждается коммунистический строй, запрещается советская символика. Переименованию подлежат все объекты, названия которых связаны с именами деятелей СССР от районного масштаба и выше, и носящие названия, упоминающие коммунизм, советскую власть и ее институты — компартию, комсомол, пионерию. Самыми знаковыми в этом отношении стали переименования областных центров — Днепропетровска в Днепр, а Кировограда в Кропивницкий.

Среди принятых документов также есть закон «О доступе к архивам репрессивных органов коммунистического тоталитарного режима 1917-1991 годов», согласно которому предполагается свободный доступ к архивам и передача их из ведения силовых органов отраслевому государственному архиву Института национальной памяти.