На Украине продали на аукционе первую тюрьму

Министр юстиции Украины Денис Малюська сообщил о продаже в стране первой тюрьмы — Львовской исправительной колонии №148.
«Сегодня на аукционе продали имущество Львовской исправительной колонии №148 <…> Это первая продажа «Большой распродажи тюрем», — написал в четверг глава Минюста в Facebook.
Он добавил, что в ходе торгов, в которых приняли участие семь участников, цена объекта выросла втрое — до 377,5 млн гривен (около $13,9 млн). По словам Малюськи, 30% от вырученных средств пойдут в государственный бюджет, 70% — на восстановление тюремной инфраструктуры. «Большая распродажа тюрем» превратится в «Большую стройку тюрем». Только вместо заброшенного и развалившегося хлама мы получим новые тюрьмы, которые соответствуют европейским стандартам и не являются позором для государства», — отметил министр.
Министерство юстиции выставит на продажу 35 тюрем, которые находятся в законсервированном состоянии.korrespondent.net