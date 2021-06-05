На Украине продали на аукционе первую тюрьму

Он добавил, что в ходе торгов, в которых приняли участие семь участников, цена объекта выросла втрое — до 377,5 млн гривен (около $13,9 млн). По словам Малюськи, 30% от вырученных средств пойдут в государственный бюджет, 70% — на восстановление тюремной инфраструктуры. «Большая распродажа тюрем» превратится в «Большую стройку тюрем». Только вместо заброшенного и развалившегося хлама мы получим новые тюрьмы, которые соответствуют европейским стандартам и не являются позором для государства», — отметил министр.

Министерство юстиции выставит на продажу 35 тюрем, которые находятся в законсервированном состоянии.