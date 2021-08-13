На Украине продлили карантин до 1 октября

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Власти Украины продлили адаптивный карантин, введённый из-за пандемии, до 1 октября. Кроме того, был продлён режим чрезвычайной ситуации в стране. Об этом заявил глава украинского правительства Денис Шмыгаль.

По его словам, эпидситуация в стране контролируемая, однако «фиксируются первые негативные тенденции увеличения госпитализаций по коронавирусу».

Адаптивный карантин означает, что в каждой области Украины ограничения устанавливают местные власти самостоятельно в зависимости от эпидобстановки.