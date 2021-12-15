На Украине вступил в силу закон, разрешающий пограничникам применять оружие

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Закон Украины о применении оружия пограничниками, а также других мер воздействия и специальных средств в соответствии с уставами вооруженных сил страны в среду вступил в силу. Об этом сообщается на сайте Государственной пограничной службы Украины.

«Вступает в силу усовершенствованный порядок применения пограничниками средств принуждения. <…> Документом внесены основательные изменения относительно некоторых правовых порядков реализации пограничниками их функций по охране и обороне государственной границы, обеспечению в пределах компетенции безопасности и правопорядка в приграничных и районах на границе с временно оккупированными территориями Украины (таковыми Украина считает неподконтрольные территории Донбасса и Крыма, воссоединение которого Киев отказывается признавать — прим. ТАСС)», — говорится в сообщении.

В частности, пограничникам разрешается применять физическую силу, спецсредства и огнестрельное оружие в порядке и случаях, предусмотренных законом «О Национальной полиции» и уставом Вооруженных сил Украины, в случае нападения на сотрудника ведомства, защиты граждан от нападения, в операциях по освобождению заложников, в случае задержания человека, совершившего тяжкое преступление и пытающегося скрыться. Кроме того, они могут применять оружие для остановки транспортных средств, если водитель создает угрозу жизни и здоровью людей, а также для уничтожения беспилотников. В ряде ситуаций сотрудникам погранслужбы разрешено применять гранаты, боеприпасы и малогабаритные взрывные устройства для проникновения в помещение, устранения препятствий, освобождения заложников. Кроме того, пограничникам разрешено использовать ряд спецсредств — наручники, шлемы, резиновые и пластиковые дубинки, средства, снаряженные веществами слезоточивого и раздражающего действия.