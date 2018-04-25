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На Украине вводят трехнедельный тотальный карантин: закрывают школы, отменяют массовые мероприятия

Фото pixabay.com

Правительство Украины ввело  по всей стране ограничения из-за угрозы распространения коронавируса. Пока новое заболевание выявлено только у одного человека, вернувшегося на Украину из Италии.

В детских садах, школах и вузах вводится трехнедельный карантин. На это же время также будет закрыто авиасообщение с некоторыми странами, а на границе из 219 пунктов пропуска оставят работать 49. На этих пунктах оборудуют помещения для карантина, сообщила депутат Верховной рады Виктория Сюмар.

Запрещены массовые мероприятия с участием более 200 человек. С разрешения международных организаций спортивные мероприятия будут проходить без зрителей.

Государство выделит 100 миллионов гривен на закупку у отечественных частных компаний масок и других средств индивидуальной защиты для чиновников. В Минздраве при этом заявили, что есть запас из 15 млн масок, передает «Интерфакс».

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Также решено закупить инфракрасное оборудование для проведения бесконтактного скрининга здоровья пассажиров в международном аэропорту Борисполь.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что с 12 марта в городе начинает действовать план противоэпидемических мероприятий. Помимо того, что власти переводят школьников на дистанционное обучение, они закрывают развлекательные центры и развлекательные зоны в торговых центрах. Ограничение на проведение массовых мероприятий коснется концертов, конференций и киносеансов. Общественный транспорт пока будет работать в обычном режиме.

На 11 марта в мире зафиксировано более 121,2 тысячи случаев заражения коронавирусом, из них почти 40,5 тысяч — за пределами Китая. На Украине известен только один случай — вирус нашли у мужчины, вернувшегося из Италии в Черновцы. Сообщалось, что его жена была изолирована по требованиям соседей. Еще пять человек с подозрением на заражение сейчас находятся в Черновицкой областной клинической больнице.

NEWSru.com

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