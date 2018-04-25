На Украине вводят трехнедельный тотальный карантин: закрывают школы, отменяют массовые мероприятия

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Правительство Украины ввело по всей стране ограничения из-за угрозы распространения коронавируса. Пока новое заболевание выявлено только у одного человека, вернувшегося на Украину из Италии.

В детских садах, школах и вузах вводится трехнедельный карантин. На это же время также будет закрыто авиасообщение с некоторыми странами, а на границе из 219 пунктов пропуска оставят работать 49. На этих пунктах оборудуют помещения для карантина, сообщила депутат Верховной рады Виктория Сюмар.

Запрещены массовые мероприятия с участием более 200 человек. С разрешения международных организаций спортивные мероприятия будут проходить без зрителей.

Государство выделит 100 миллионов гривен на закупку у отечественных частных компаний масок и других средств индивидуальной защиты для чиновников. В Минздраве при этом заявили, что есть запас из 15 млн масок, передает «Интерфакс».