На Украине хотят разрешить 16-летним гражданам вступать в партии и баллотироваться в мэры

Фото мэрии Киева

Законопроект, который предусматривает для граждан с 16 лет право быть избранными в органы местной власти, а также вступать в партии, зарегистрирован в Верховной раде. Об этом сообщается на сайте парламента, сообщает ТАСС.

В соответствии с законопроектом, лицо, достигшее 16 лет, может баллотироваться на местных выборах в качестве кандидата в депутаты (областного, городского, сельского, поселкового совета), а также претендовать на должность мэра города, главы села или поселка. Предлагается также разрешить гражданам с 16 лет быть членами партий, подписываться под электронными петициями к местной власти, учреждать общественные организации.

Инициаторами проекта документа стала группа парламентариев от фракций «Голос», «Слуга народа» и депутатской группы «Доверие». В пояснительной записке депутаты указывают на резолюцию Конгресса местных и региональных властей Совета Европы 2015 года, согласно которой снижение возрастного ценза до 16 лет в долгосрочной перспективе будет оказывать положительное влияние на явку на выборах. В качестве примера приводится Австрия, где разрешено 16-летним голосовать на выборах, а также Германия, в которой 16-летних допускают к голосованию в отдельных землях.