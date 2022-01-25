На Украину прибыл второй самолет с военной помощью от США, на котором находится более 80 тонн оружия. Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников в Twitter.
«Более 80 тонн оружия для усиления обороноспособности Украины от наших друзей из США! И это не конец», — написал министр.
Накануне американское посольство в Киеве сообщило, что на Украину доставили партию летального оружия новой военной помощи от США на сумму $200 млн. В дипведомстве уточнили, что груз включает в себя «около 200 тыс. фунтов (90,7 тонны) летального вооружения, включая боеприпасы для защитников линии фронта Украины», отмечает дипмиссия Соединенных Штатов.
В Белом доме ранее пообещали, что США в ближайшие месяцы продолжат оказывать военную помощь Украине для укрепления обороны страны.
18 января стало известно, что страна получила также партию военной помощи от Великобритании в виде легких противотанковых средств. Замминистра обороны Украины по европейской интеграции Анатолий Петренко заявил, что оружие будут использовать для укрепления обороны страны.
“На Украину привезли более 80 тонн оружия США”
Это называется- дорога к миру и сдерживание вооружения!Прелестно !