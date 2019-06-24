На улицах столицы – гибридный автобус

Фото BFL

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ЗАО Vilniaus viešasis transportas (Вильнюсский общественный транспорт) представило прототип гибридного автобуса нового поколения MAN Lion‘s City, доставленный прямо с завода в Польше. Его будут тестировать на улицах литовской столицы до 27 июня, а потом будут решать, закупать ли этот транспорт.

«В нашем автобусном парке сейчас есть 58 автобусов MAN. Эти немецкие автобусы отличаются надежностью, они просторны и удобны как для пассажиров, так и для водителей. В новом MAN Lion‘s City есть немало новшеств. Одно из них – новый двигатель, он более легкий и экономичный, использует на 6% меньше горючего», – сказал представитель Vilniaus viešasis transportas Миндаугас Жалкаускас. Он рассказал, что компания постоянно тестирует новые автобусы – с учетом результатов тестирования будут решать, какие транспортные средства больше всего подходят для использования в Вильнюсе.

Планируется, что к 2020 году столичный автобусный парк пополнится пятью работающими на электричестве автобусами, 70 трехосными гибридными автобусами, 50 двухосными автобусами, работающими на газе, и 10 дизельными автобусами малого объема.

Информация «ЛК», BNS, vilnius.lt