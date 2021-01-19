На уровне ЕС следует договориться о сроках коллективного иммунитета

По его словам, карантинные ограничения являются лишь временными мерами, а истинной стратегией выхода из пандемии, по мнению президента, является всеобщий иммунитет, достигнутый достаточным количеством вакцин.

«Президент готов, привлекая и окружающие государства обсудить это во время заседания Совета руководителей Евросоюза и добиться определенного соглашения по срокам достижения этой цели», – сказал С. Крепшта.

По данным Департамента статистики, первую дозу вакцины от COVID-19 в Литве получили 50,9 тыс. человек или 1,82% всего населения. Вторую дозу вакцины получили 2 460 человек. В данный момент прививаются люди, входящие в группы риска.