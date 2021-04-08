На вакцинацию приглашают вильнюсцев, которые ухаживают за тяжелобольными людьми

Nuotr. Sauliaus Žiūros/ vilnius.lt

В Вильнюсе готовятся вакцинировать ещё одну приоритетную группу – в столице с пятницы начнут приглашать зарегистрироваться и сделать прививку вильнюсцев, которые ухаживают за людьми с ограниченными возможностями и тяжелобольными. В настоящее время уже готовят списки этой группы.

Группой 1.18 был дополнен список жителей, которых приглашают вакцинироваться в настоящий момент: это люди с ограниченными возможностями, которые нуждаются в постоянном уходе (которым установлена потребность в постоянном уходе I уровня, тяжелая или средняя специальная потребность); а также лица, осуществляющие уход за людьми с ограниченными возможностями; родители или опекуны, осуществляющие уход за людьми с ограниченными возможностями или тяжелобольными детьми (согласно группе 1.1.4.) на дому.

Предоставить свои данные для составляемых списков, в соответствии с которыми будет осуществляться регистрация, просим здесь – https://paslaugos.vilnius.lt/service-list/prioritetiniu-grupiu-registracija-fiziniams-asmenims

Уже в пятницу эта группа будет приглашена на регистрацию через интернет для вакцинации – https://vakcina.vilnius.lt/

Группа 1.1.4, упоминаемая в группе 1.18. лиц, осуществляющих уход за больными – это пациенты группы высокого риска, в данном случае – дети: пациенты с хроническим заболеванием почек, нуждающиеся в регулярной заместительной почечной терапии (диализ); пациенты после трансплантации органов или гемопоэтических стволовых клеток; пациенты со злокачественными заболеваниями крови, для которых продолжаются химиотерапевтическое, иммунотерапевтическое или целевое лечение злокачественных заболеваний крови или для которых такое лечение было завершено не более 24 месяцев назад; пациенты с иммунодефицитными состояниями с дефектом продукции антител, если применяется заместительная терапия иммуноглобулинами.

Все приоритетные группы можно найти здесь