На венгерско-украинской границе строят самый крупный в Европе ж/д терминал

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В венгерском городе Фенешлитке неподалеку от границы с Украиной началось строительство крупнейшего в Европе интермодального железнодорожного комбинированного терминала East-West Gate (EWG). Это первый подобный объект, который возводят с помощью «зеленых» технологий, пишет Magyar Építők.

Терминал также оборудуют собственной сетью 5G. Предполагается, что производительность EWG, строящегося на 125 гектарах, составит один миллион TEU в год. Благодаря объекту появятся около 140 новых рабочих мест.

EWG станет крупнейшим и самым современным наземным интермодальным терминалом в Европе, основанным на смене колеи. Он сможет одновременно обслуживать четыре поезда длиной 740 метров.