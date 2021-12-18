На вершине рейтингов в Литве — социал-демократы – опрос

Фото BNS/ Irmantas Gelūnas

В рейтинге популярности в Литве лидирует оппозиционная Литовская социал-демократическая партия (ЛСДП), второй остается правящий Союза отечества — Литовские христианские демократы (СО — ЛСХД, консерваторы), свидетельствуют данные новейшего опроса, проведенного по заказу портала delfi.lt компанией рыночных и социологических исследований Spinter tyrimai.

Согласно данным опроса, проведенного в 11-28 ноября,за социал-демократов проголосовали бы 12,9% опрошенных. За правящих консерваторов готовы голосовать 11% участников опроса.

Третий в рейтинге – оппозиционный Литовский союз «крестьян» и «зеленых» («аграриев») с 8,9% поддержки потенциальных избирателей.