На вершине рейтингов в Литве — социал-демократы – опрос

В рейтинге популярности в Литве лидирует оппозиционная Литовская социал-демократическая партия (ЛСДП), второй остается правящий Союза отечества — Литовские христианские демократы (СО — ЛСХД, консерваторы), свидетельствуют данные новейшего опроса, проведенного по заказу портала delfi.lt компанией рыночных и социологических исследований Spinter tyrimai.
Согласно данным опроса, проведенного в 11-28 ноября,за социал-демократов проголосовали бы 12,9% опрошенных. За правящих консерваторов готовы голосовать 11% участников опроса.
Третий в рейтинге – оппозиционный Литовский союз «крестьян» и «зеленых» («аграриев») с 8,9% поддержки потенциальных избирателей.
Далее в таблице следует Партия труда, которая получила бы поддержку 6% респондентов, правящая Партия свободы – 5,3%. Оппозиционная партия Регионов Литвы получила бы 2% голосов.
Иную партию выбрали бы 11,2% опрошенных, не голосовали бы 13,5%, не знают за кого голосовать или не ответили на этот вопрос – 19,9%.
По данным опроса, наиболее подходящей для выполнения обязанностей премьера избиратели и далее видят нынешнюю главу правительства Ингриду Шимоните (17,2% опрошенных), на втором месте — бывший премьер Салюс Сквернялис (10,9%) далее следует лидер ЛСДП Вилия Блинкявичюте (6%).
Опрос проводился 11-28 ноября 2021 года, в нем приняли участие 1015 респондентов. Половина из них были опрошены по телефону, половина – по интернету. Погрешность результатов опроса — 3,1%.