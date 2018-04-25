default image
На весенней сессии сейма Литвы – голосования по высокопоставленным должностным лицам

Подробнее...
default image
Греция построит два лагеря для мигрантов из Сирии

Подробнее...
default image
Эрдоган встретится в Брюсселе с главами ЕК и Совета ЕС

Подробнее...
default image
Миграционные данные: в Литву прибыло больше, а уехало меньше

Подробнее...
default image
Саудовская Аравия грозит обвалить цену на нефть

Подробнее...
default image
Иудеи всего мира начинают отмечать Пурим

Подробнее...
default image
Глава дипломатии ЕС намерен посетить Россию для обсуждения актуальных тем

Подробнее...
default image
В Литве учреждена новая партия – Национальное объединение

Подробнее...
default image
Госсекретарь, сенаторы США призывают Литву не ратифицировать соглашение ЕС и Кубы

Подробнее...
default image
В Нидерландах начался судебный процесс над подозреваемыми по делу MH17

Подробнее...
default image
Франция запретила массовые мероприятия из-за коронавируса

Подробнее...
default image
Литовский суд отказался признавать свидетельство о расторжении брака, выданное в Крыму

Подробнее...
default image
Британия потратила более $5 млрд на подготовку к Brexit

Подробнее...
default image
МИД Литвы не рекомендует поездки в Италию в связи с риском коронавируса

Подробнее...
default image
В Германии экологи решили добиться остановки СП-2

Подробнее...
default image
Израиль будет отправлять на карантин всех прибывших из-за границы

Подробнее...
default image
В Каунасе в Нерис попали нефтепродукты

Подробнее...
default image
Стало известно, когда Беларусь продолжит обсуждение дорожных карт с Россией

Подробнее...
default image
В Европе больше 9 тыс заболевших

Подробнее...
default image
За температурой прибывающих в Эстонию на автобусах и поездах будут следить тепловизоры

Подробнее...
TOP,Новости,Политика,Сейм Литвы

На весенней сессии сейма Литвы – голосования по высокопоставленным должностным лицам

Фото BFL/ Паулюса Пяляцкиса

 Во вторник литовский парламент этого созыва начинает свою последнюю очередную сессию – в ходе ее предстоят важные голосования по назначению высокопоставленных должностных лиц.

BNS представляет важнейшие ожидающиеся назначения:

Глава Департамента госбезопасности (ДГБ). В апреле истечет срок полномочий нынешнего директора ДГБ Дарюса Яунишкиса. Президент Гитанас Науседа рассматривает несколько кандидатов на этот пост, но не исключает и возможности того, что Д. Яунишкис будет выдвинут на второй срок. Накануне голосования большие дискуссии вызывала преданная гласности информация о возможном сборе данных об окружении бывшего тогда кандидатом в президенты Г. Науседы и о дипломате Вигаудасе Ушацкасе. 

Судьи Конституционного суда (КС). Сейм проголосует по трем кандидатам в КС, а после их назначения – и по новому главе КС. В марте завершаются полномочия председателя КС Дайнюса Жалимаса, и судей Гедиминаса Месониса и Витаса Милюса. Председателя КС из судей этого суда назначает сейм по предложению президента.

реклама

Руководитель Верховного суда Литвы (ВСЛ). Сейм проголосует по новому председателю ВСЛ, президент выдвигает на эту должность временно возглавляющую этот суд Сигиту Руденайте. Председателя ВСЛ назначает сейм по предложению президента. У этого суда нет постоянного руководителя с июля, когда с должности был уволен Римвидас Норкус, отравившийся работать в Суд справедливости ЕС в Люксембурге. 

Госконтролер. В апреле завершится срок полномочий государственного контролера Арунас Дулькиса. Назначение на этот пост также осуществляется сеймом по предложению президента.

Послы. В этом году должны быть назначены послы Литвы при миссиях в Брюсселе, в  США и Украине.  Кандидатов обычно предлагает глава МИД, а утверждает президент с согласия правительсвта и Комитета по иностранным делам сейма. 

Контролеры по правам ребенка и равным возможностям, инспектор по журналистской этике. Во время весенней сессии также закончатся полномочия контролера по правам ребенка Эдиты Жобене, контролера по равным возможностям Агнеты Скарджювене, инспектора по журналистской этике Гражины Раманаускайте-Тюменене. Контролеров на пять лет назначает сейм по предложению спикера, инспектора также на пять лет – сейм из кандидатов, которых предлагают СМИ, журналистские организации. 

В данный момент постоянных руководителей также нет у Министерства экономики и инноваций, Службы публичных закупок (СПЗ), парламентской канцелярии.  По кандидатам на пост министра и главы СПЗ нет согласия премьера и президента. Политики пока не договорились и по вопросу назначения канцлера: делать это до истечения полномочий этого сейма или оставить это решение депутатам нового созыва. 

Очередная осенняя сессия сейма начинается 10 марта и завершится 30 июня – это будет последняя сессия сейма 12-ого созыва. В сентябре политики еще соберутся на очередную осеннюю сессию, однако уже в октябре состоятся новые парламентские выборы и в ноябре присягнет новый парламент. Очередная осенняя сессия завершится 23 декабря. 

реклама

Оставить комментарий/ Parašyti nuomonę

avatar
600