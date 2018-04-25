На весенней сессии сейма Литвы – голосования по высокопоставленным должностным лицам

Руководитель Верховного суда Литвы (ВСЛ). Сейм проголосует по новому председателю ВСЛ, президент выдвигает на эту должность временно возглавляющую этот суд Сигиту Руденайте. Председателя ВСЛ назначает сейм по предложению президента. У этого суда нет постоянного руководителя с июля, когда с должности был уволен Римвидас Норкус, отравившийся работать в Суд справедливости ЕС в Люксембурге.

Госконтролер. В апреле завершится срок полномочий государственного контролера Арунас Дулькиса. Назначение на этот пост также осуществляется сеймом по предложению президента.

Послы. В этом году должны быть назначены послы Литвы при миссиях в Брюсселе, в США и Украине. Кандидатов обычно предлагает глава МИД, а утверждает президент с согласия правительсвта и Комитета по иностранным делам сейма.

Контролеры по правам ребенка и равным возможностям, инспектор по журналистской этике. Во время весенней сессии также закончатся полномочия контролера по правам ребенка Эдиты Жобене, контролера по равным возможностям Агнеты Скарджювене, инспектора по журналистской этике Гражины Раманаускайте-Тюменене. Контролеров на пять лет назначает сейм по предложению спикера, инспектора также на пять лет – сейм из кандидатов, которых предлагают СМИ, журналистские организации.

В данный момент постоянных руководителей также нет у Министерства экономики и инноваций, Службы публичных закупок (СПЗ), парламентской канцелярии. По кандидатам на пост министра и главы СПЗ нет согласия премьера и президента. Политики пока не договорились и по вопросу назначения канцлера: делать это до истечения полномочий этого сейма или оставить это решение депутатам нового созыва.

Очередная осенняя сессия сейма начинается 10 марта и завершится 30 июня – это будет последняя сессия сейма 12-ого созыва. В сентябре политики еще соберутся на очередную осеннюю сессию, однако уже в октябре состоятся новые парламентские выборы и в ноябре присягнет новый парламент. Очередная осенняя сессия завершится 23 декабря.