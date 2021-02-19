На военном полигоне под Вильнюсом Литва и США будут наблюдать за радиацией

Новое оборудование дополнит и укрепит имеющиеся у Литвы мощности для наблюдения за радиационными загрязнениями.

Это оборудование способно выявлять изменения радиационного фона в радиусе тысячи километров. До этого оно использовалось на Гибралтаре, в Японии и Буркина-Фасо. Планируется, что в Литве оно будет действовать минимум четыре года.

По утверждению посольства США в Литве, дислокация этого оборудования скрепляет сотрудничество США и Литвы.

«Мы особо ценим долгие годы сотрудничества с Литвой в сфере ядерной и физической безопасности. Последний наш шаг – дислокация этого оборудования в Литве – закрепляет наши связи и уровень технически высокоразвитого сотрудничества по вопросам ядерной и физической безопасности», – отметил посол США Роберт Гилкрист.

В данный момент на всей территории Литвы действуют 43 станции мониторинга радиационной опасности RADIS, данные которых публикуются ежедневно на сайте Центра радиационной безопасности.