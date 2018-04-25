На время действия карантина Украина приостановила призыв в армию

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Украинские военкоматы на время действия карантина, введенного в стране из-за угрозы распространения коронавируса COVID-19, приостановили мероприятия по призыву граждан на срочную военную службу.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, со ссылкой на страницу в Facebook Командования сухопутных войск ВС Украины, по распоряжению командующего Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины генерал-лейтенанта Александра Сирского военными комиссариатами и территориальными центрами комплектования и социальной поддержки на время действия карантина в стране приостановлены мероприятия призыва граждан на срочную военную службу.