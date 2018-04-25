На время эпидемии глава правительства Ирландии вернулся работать врачом

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Глава правительства Ирландии Лео Варадкар, имеющий медицинское образование, вновь зарегистрировался в качестве врача, чтобы оказывать помощь больным во время пандемии.

Издание The Journal пишет, что Варадкар будет работать один день в неделю, исполняя обязанности в соответствии со своей квалификацией». По непроверенным источникам, доктор Варадкар ведет прием пациентов по удаленной связи.

Издание пишет, что многие родственники и друзья премьера работают в системе здравоохранения.