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Деньги,Общество

На время карантина в Литве предусмотрен новый порядок выплат больничных

Фото BFL/Томаса Урбелениса

По данным «Содры», в марте фиксировалось рекордное количество листков нетрудоспособности. Только в первый день карантина, 16 марта, их было выдано 54, 3 тыс. жителей, в течение первой карантинной недели листки нетрудоспособности получили 145,7 тыс. жителей.

Как сообщает «Содра» на время карантина в Литве предусмотрен новый порядок выплат больничных. Во время карантина детей в связи с коронавирусом или в связи с чрезвычайной ситуацией больничный будут выдавать на более длительный срок. Кроме того, если человек не смог сразу дозвониться врачу, больничный выдают задним числом, но за таким больничным надо обращаться не позже чем в течение 5 дней. Такие правила установили министр здравоохранения Аурелиюс Верига и министр социальной защиты и труда Линас Кукурайтис, подтвердив новый порядок выдачи электронных больничных.

Взрослым лицам на 14 дней могут выдавать больничный в связи с самоизоляцией после посещения зарубежной страны. Однако его выдают только в том случае, если человек не может работать дистанционно и работодатель не объявил о простое. Выплаты составят 62,06% от зарплаты «на бумаге», причина болезни – «Эпидемиологическая ситуация». Чтобы получить такой больничный, надо взять направление Национального центра общественного здравоохранения или заполнить «Карту пассажира». К врачу обращаться дистанционно.

Родителям детей на время карантина дают больничный на 14 дней (продлевают на такой же срок до окончания карантина), оплачивают 65,94%, причина – «Эпидемиологическая ситуация». К врачу обращаться дистанционно. Такой же порядок действует, если нужен больничный по уходу за тяжело больным близким родственником.

Заболевшим коронавирусом во время работы врачам платят пособие по болезни размером 77,58% от зарплаты «на бумаге», причина – «Профессиональная болезнь». Больничный продлевают до полного выздоровления. Заболевшим коронавирусам людям платят пособие по болезни размером 62,06% от зарплаты «на бумаге», причина – «Болезнь». Больничный продлевают до полного выздоровления.

Информация «ЛК», BNS 

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