На встрече Г. Науседы и Ш. Мишеля – внимание проблеме нелегальной миграции

Как подчеркнул Президент, в результате открытого белорусским режимом пути нелегальной миграции Литва сталкивается с беспрецедентным миграционным давлением, он также отметил, что текущая ситуация указывает на необходимость усиления мониторинга и контроля на восточных внешних границах ЕС.

«Мы наблюдаем, как белорусский режим использует миграцию в качестве инструмента политического манипулирования. В этой ситуации крайне важна роль структур ЕС и их помощь Литве в связи с наплывом нелегальных мигрантов и усилении охраны внешних границ ЕС. Поэтому мы надеемся, что структуры ЕС окажут всю необходимую поддержку как в усилении охраны границы с Беларусью, так и в переговорах со странами происхождения нелегальной миграции», — отметил Гитанас Науседа.

Глава государства обратил внимание Председателя Европейского совета на еще одну угрозу со стороны Беларуси возле наших границ – небезопасную Белорусскую атомную электростанцию.

«Согласно нашей договоренности, достигнутой на заседании Европейского совета, ЕС должен решить вопрос о недопущении поступления электроэнергии, произведенной на небезопасных атомных электростанциях, на внутренний рынок ЕС. Европейская комиссия вместе с Правительством Литвы обязаны как можно скорее найти все решения, которые позволят обеспечить надежное функционирование внутреннего рынка электроэнергии ЕС», — отметил Президент.

В ходе встречи глава Литвы подчеркнул важность поддержки евроинтеграционных стремлений стран «Восточного партнерства»: стимулирования демократических реформ в Украине, Молдове и Грузии, поддержки гражданского общества в Беларуси.

Президент подчеркнул, что сплоченность и солидарность Европейского союза помогли обеспечить бесперебойные поставки вакцин, и сейчас мы должны активизировать свои усилия в области информирования населения.

Во время двусторонней встречи Президент Литвы и Председатель Европейского совета также обсудили отношения с Россией, Китаем и США, вопросы внутреннего рынка, конкурентоспособности и инновационной политики Евросоюза.

Группа по вопросам коммуникации президента