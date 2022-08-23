На встрече NB8 В. Чмилите-Нильсен подчеркнула важность региональной интеграции

«Со многими приходилось обсуждать вопрос Украины не раз в двустороннем формате и формате данной группы. Также я очень ценю визит председателей парламентов NB8 в Молдову, думаю, он был очень своевременным и точным, возможно, даже помог Молдове в стремлении получить статус кандидата в члены ЕС», — заявил Чмилите-Нильсен.

Она отметила, что начатая Россией война против Украины прочертила очевидную линию между демократическими и авторитарными государствами.

«Страны Балтии и частью северные страны находятся на этой линии, на линии глубокого и широкого культурного, ценностного и мировоззренческого разлома. Хотим мы того или нет, мы являемся прифронтовым регионом, поэтому и наши действия должны быть соответствующими», — завила она.

Чмилите-Нильсен полагает, что перспективы регионального сотрудничества еще не исчерпаны, новые широкие перспективы сотрудничества в сфере обороны и безопасности открываются благодаря вступлению Швеции и Финляндии в НАТО.

«За 30 и более лет северные и балтийские страны прошли долгий путь регионального сотрудничества и интеграции. Мы можем только представить себе, где бы мы были на пути региональной интеграции и сотрудничества, если бы не пакт Риббентропа-Молотова и последовавшая из ним оккупация балтийских стран. Завтра будет отмечаться День черной ленты — это напоминание о том времени и повод обдумать и почтить память жертв всех тоталитарных режимов», — заявила В. Чмилите-Нильсен.

Она полагает, что, отдаляясь от российских газа, нефти и электроэнергии, Европа также должна отказаться от кремлевского нарратива о европейской истории ХХ века, который включает осмысление причин и последствий Второй мировой войны.

«Сегодня Кремль вновь пользуется этим наполненным необоснованными обвинениями, циничными и вызывающими утверждениями нарративом и бесстыдно навешиваемыми ярлыками для оправдания своей агрессии против соседней страны», — заявила литовский политик.

«Поэтому важно, чтобы оценка преступлений тоталитарного коммунистического режима стала неотъемлемой частью политической повестки для западного мира как борьба с дезинформацией и гибридной войной», — подчеркнула она.

В понедельник в Каунасе началась встреча председателей, вице-председателей парламентов NB8 — Литвы, Дании, Эстонии, Исландии, Латвии, Норвегии, Финляндии, Швеции.

В текущем году сотрудничество стран северной и балтийской восьмерки коориднирует Литва.

Этот формат создан в целях постоянного сотрудничества в разных областях и на политическом уровне.

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