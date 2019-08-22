На встрече с премьером Молдавии Г. Науседа призвал продолжать евроинтеграцию и реформы

Фото Юстинаса Аушкялиса/ www.lrp.lt

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Президент Литвы Гитанас Науседа в четверг принял премьера Молдавии Майю Санду и призвал продолжать процесс евроинтеграции и необходимые реформы.

«Глава государства выразил надежду, что новая правящая коалиция Молдавии сохранит обязательства относительно процесса европейской интеграции и будет проводить реформы, которые будут способствовать обеспечению благосостояния жителей Молдавии», – сообщило президентское ведомство.

Г. Науседа пообещал, что «Литва будет и впредь поддерживать евроинтеграционные устремления Молдавии и готова поддержать страну на ее пути проведения реформ».

Как сообщает президентское ведомство, в 2006–2018 годах Литва финансировала реализацию 129 проектов в Молдавии.

На встрече Г. Науседа также призвал теснее сотрудничать в областях пищевой промышленности, инженерии, финансов и информационных технологий.

Кабинет М. Санду приступил к работе в июне. В него вошла представители проевропейского альянса ACUM и пророссийской Партии социалистов Молдавии.

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