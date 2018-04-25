На выборах президента Беларуси в Литве пока проголосовало около 30 человек – волонтеры

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В посольстве Беларуси в Литве в ходе досрочного голосования на президентских выборах проголосовало пока 29 человек, информировали BNS добровольцы, которые проводят опрос во время выборов.

«Независимые наблюдатели в посольстве Беларуси информировали нас, что с вечера 5 августа проголосовало 29 человек, мы опросили около 20 человек», — сказала BNS инициатор опроса избирателей Мария Пятаченко.

По ее словам, опросить часть людей не удалось, потому что они, по всей видимости, являются сотрудниками посольства и выходят из него не через центральные ворота.

Само белорусское посольство отказалось предоставить BNS информацию о числе проголосовавших в рамках досрочного голосования.

«К сожалению, мы не будем комментировать никаких данных до официального завершения кампании выборов», — сказал пресс-секретарь посольства Григорий Аксенов.

По данным Департамента миграции, вид на жительство в Литве сейчас есть у 21 тыс. 131 гражданина Беларуси, пяти из них предоставлено убежище. По словам М. Пятаченко, для голосования в посольстве Беларуси зарегистрировалось более 400 человек.

«Насколько мне известно, можно прийти и проголосовать, и не регистрируясь, но в реальности это может быть сложно, потому что они могут сказать, что не успевают обработать информацию с Беларусью, чтобы этот человек был вычеркнут из списка избирателей там», — объяснила она.

По словам М. Пятаченко, опрос возле посольства проводят независимые волонтеры, чтобы сравнить свою информацию и официальную информацию властей.

«Мы не из политической партии или оппозиции, мы просто люди, которые общаются между собой в фейсбуке, телеграме, мы состоим в одной группе. И поскольку в Беларуси проходят выборы, мы просто подумали, что нужно сделать такой опрос», — сказала она.

Инициатор опроса избирателей сказала, что подобные инициативы реализуются почти в двадцати странах, в том числе в Австралии, Германии и др.

На участке для голосования в Вильнюсе граждане Беларуси в рамках проходящего со вторника досрочного голосования могут голосовать ежедневно с 10 до 14 часов и с 16 до 19 часов. В день выборов, в воскресенье голосование начнется в 8 часов и закончится в 20 часов.