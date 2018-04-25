На выборах в сейм лидируют консерваторы, вторые — «аграрии» (обновлено)

Nuotrauka BFL/ Paulius Peleckis

Победу в первом туре выборов в сейм Литвы одержала оппозиционная партия Союз Отечества-Литовские христианские демократы (СО-ЛХД, консерваторы), на втором месте — правящий Литовский союз «крестьян» и «зеленых» (ЛСКЗ).

Между тем входящая сейчас в состав правящей коалиции Избирательная акция поляков Литвы-Союз христианских семей (ИАПЛ — СХС) и Литовская социал-демократическая трудовая партия (ЛСДТП) не смогли преодолеть 5%-й заградительный барьер голосов.

По данным Главной избирательной комиссии (ГИК), за консерваторов проголосовало 24,8% избирателей и они получат 23 мандата в парламенте.

Правящий сейчас ЛСКЗ получил 17,5% голосов и 16 мандатов, Партия труда — 9,47% и девять мандатов, Литовская социал-демократическая партия (ЛСДТ) — 9,26% и восемь мандатов.

Впервые участвующая в парламентских выборах Партия свободы,получила более 9,02% голосов и обеспечила себе восемь мандатов, Либеральное движение – 6,79% и шесть мандатов.

По новым данным, другие партии не смогли преодолеть пятипроцентный заградительный барьер. Близка к нему была ИАПЛ-СХС (4,82% голосов).

Также входящая в нынешнюю правящую коалицию ЛСДТП не преодолела этот барьер со своими 3,17% голосов.

В многомандатном округе партии делят 70 мандатов из 141. Еще 71 парламентарий избирается в одномандатных округах.

В первом туре выборов, в одномандатных округах в сейм избраны три политика: два кандидата ИАПЛ-СХС Чеслав Ольшевский и Беата Петкевич, а также выдвинутся консерваторами Ингрида Шимоните.

В многомандатном округе списки кандидатов выдвинули 17 партий.

Второй тур выборов состоится 25 октября. В нем будут соревноваться канидаты, занявшие в одномандатных округах два первых места.