На выходных полиция развернула и не пустила более 10 тысяч машин

Nuotrauka BFL/ Irmantas Gelūnas

На выходных, из-за ужесточения контроля за перемещением между самоуправлениями, не смогли продолжить свой путь более 10 тыс. легковых автомобилей.

«Можно с уверенностью сказать, что более 10 тыс. автомобилей развернули и дальше не пустили », — сказал в понедельник радио LRT заместитель генерального комиссара полиции Арунас Паулаускас.

По его словам, дежурные на блок-постах «слышали много разных версий», зачем человеку нужно ехать в другое самоуправление.

«(…) люди наивно надеялись, что никто их не проверит или расскажут полицейским выдуманные истории и, таким образом, проскочат, но я хочу подчеркнуть, что полицейские проводили проверки достаточно принципиально, многие водители были тщательно проверены и только при наличии доказательств, им разрешили проезд. », — сказал А. Паулаускас.

Чтобы сократить распространение COVID-19, правительством с 16 декабря по 3 января был введен запрет на передвижение между самоуправлениями.

Массовые стационарные блок-посты полиция решила установить в выходные и праздничные дни.

Усиленный досмотр водителей проводился с пятницы, 18 декабря, 13:00 по воскресенье, 20 декабря, 21:00.

В стране работало около 900 экипажей полиции, которым помогали отряды стрелков, пограничники и военная полиция.

В будние дни водителей проверять будут меньше.

«Поскольку есть рабочие дни, мы немного снижаем интенсивность нашего контроля, потому что большинство людей обычно имеют уважительную причину, они идут на работу», — сказал А. Паулаускас.

«Наши посты могут появляться в том или ином месте и проводить определенные проверки», — добавил он.

Массовые контрольно-пропускные пункты будут повторно установлены с 23 декабря 13:00 до 27 декабря 21:00 и с 31 декабря 13.00 до 3 января 21:00.

Nuotrauka BFL/ Irmantas Gelūnas

Nuotrauka BFL/ Irmantas Gelūnas

Nuotrauka BFL/ Irmantas Gelūnas

Nuotrauka BFL/ Irmantas Gelūnas

Информация ЛК по сообщению BNS