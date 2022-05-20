На юге Франции зафиксировали аномальную жару

Температуры, которые были умеренными с начала мая, в течение нескольких дней значительно превышали средние сезонные значения. В большинстве районов Франции на этой неделе ртутный столбик превысил 28°C. Даже в Бретани, регионе северо-запада страны, температурные показатели сравнялись с рекордом 1992 года — около 28°C.

Такая сильная жара нетипична для середины мая. Метеорологическое агентство сообщает, что уже с 11 апреля температурные показатели непрерывно были выше нормы. Агентство отмечает, что он «исключителен по тому, насколько ранний, длительный и по своей географической протяженности», а май 2022 года может стать самым жарким в истории наблюдений, побив рекорд 2011 года.

Напомним, ранее эксперты Европейского центра по вопросам изменения климата Copernicus Climate Change Service заявили, что последние семь лет были самыми жаркими в истории существования планеты. Например, необычно ранняя и сильная жара весной выжгла пшеничные поля в Индии, почти вдвое снизив их урожайность.