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На южной границе США собрались тысячи мигрантов, пытающихся получить убежище

Фото Департамента внутренней безопасности США

Глава Министерства внутренней безопасности Алехандро Майоркас попросил своих сотрудников стать волонтерами, чтобы помочь справиться с большим количеством мигрантов на границе, пока администрация пытается решить проблему нарастающего кризиса.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, после обнародования решения администрации Байдена о проведении иммиграционных реформ мигранты из Центральной Америки направляются к границам США для получения убежища.

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Майоркас заявил во вторник: «Сегодня я активировал Добровольческие силы для поддержки Таможенной и пограничной службы, поскольку они сталкиваются с резким увеличением потока мигрантов вдоль юго-западной границы». Он отметил, что администрация Байдена стремится к тому, чтобы в нашей стране была безопасная, упорядоченная и гуманная иммиграционная система, продолжая при этом обеспечивать баланс между всеми другими важными миссиями Министерства внутренней безопасности.

В обязанности добровольцев будут входить управление имуществом, приготовление еды, доставка лекарственных препаратов по рецепту, ведение хозяйства и помощь в диспетчерских. Майоркас отметил, что в 2019 году во время пограничного кризиса весной и летом применялись волонтерские силы.

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Администрация Трампа приняла ряд мер для того, чтобы справиться с кризисом 2019 года и положить конец фактам проезда мигрантов на север. Хотя критики назвали многие из этих мер жестокими, количество мигрантов резко сократилось, а практика задержания и освобождения, посредством которой мигрантов выпускали во внутренние районы, в значительной степени прекратилась.

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