На южной границе США собрались тысячи мигрантов, пытающихся получить убежище

Майоркас заявил во вторник: «Сегодня я активировал Добровольческие силы для поддержки Таможенной и пограничной службы, поскольку они сталкиваются с резким увеличением потока мигрантов вдоль юго-западной границы». Он отметил, что администрация Байдена стремится к тому, чтобы в нашей стране была безопасная, упорядоченная и гуманная иммиграционная система, продолжая при этом обеспечивать баланс между всеми другими важными миссиями Министерства внутренней безопасности.

В обязанности добровольцев будут входить управление имуществом, приготовление еды, доставка лекарственных препаратов по рецепту, ведение хозяйства и помощь в диспетчерских. Майоркас отметил, что в 2019 году во время пограничного кризиса весной и летом применялись волонтерские силы.